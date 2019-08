Gemist? Fosforgranaat zorgt voor onrust in Deventer en bij de aanrijding op Kayersdijk in Apeldoorn lijkt opzet in het spel

Fosforgranaat - Meerdere woningen in de Bursestraat in Deventer zijn vandaag ontruimd. In een woning van een verzamelaar van munitie uit de Tweede Wereldoorlog heeft de Explosieven- en Opruimingsdienst (EOD) een groot deel van de middag de collectie gecontroleerd. Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser was de man in de tuin aan het ‘klussen’ en is daarbij iets misgegaan. Daarop werden specialisten van de politie en brandweer opgeroepen om onderzoek te doen naar wat aanvankelijk ‘brandgevaarlijke materiaal’ werd genoemd.