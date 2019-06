Gemist? Foutenfestival bij tellen stemmen in Deventer en deze zomer 17 dagen overlast voor treinreizigers bij Zwolle

Tientallen bomen gaan om door onweer dat over Deventer raast: Groenbe­drijf heeft de handen vol

17:53 Twee hoogwerkers van het Groenbedrijf Deventer, de hoogwerker van de brandweer en iedereen die even de handen vrij kan maken: met man en macht wordt getracht de puinhoop die achterbleef na het onweer dinsdagavond en vervolgens in de vroege donderdagochtend over Deventer raasde. ,,Doel is zo snel mogelijk het regulier onderhoud weer op te pakken. Maar de maaimachine kan toch ook niet rijden als er dikke takken op het gras liggen", zegt groenbeheerder Miika Hijmans.