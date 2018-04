Gemist? Gelovige tiener vaccineert steeds vaker stiekem

Moeder Marjolein Vos (31) wilde afgelopen maandag haar dochter van anderhalf borstvoeding geven in de Zutphense schoenenzaak Schuurman. Zij werd aangesproken door een schoenenverkoper. ,,Mevrouw, dit tolereer ik absoluut niet. Wat is dit?’’, klonk het van de schoenenverkoper. Vos: ,,‘Het is dat er geen andere klanten zijn…’ Voegde hij eraan toe.’’



Omdat ze niet de winkel uitgezet wilde worden, stopte ze met voeding geven. ,,Maar het zit me dwars.'' Wat vind jij? Moet een vrouw in het openbaar borstvoeding kunnen geven? Laat het weten via onze poll.