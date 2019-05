Gemist? Maagd Daan (26) uit Deventer en de joekel van Jonnie

Jouw regionieuws gemist?Het interview met Daan Wielens uit Deventer over zijn documentaire ‘Knaap’ was één van de opvallendste verhalen van afgelopen week. In het interview geeft de 26-jarige Deventenaar aan waarom hij een docu maakte over de druk die zijn maagdelijkheid op zijn schouders legt. Na publicatie van zijn verhaal dook de Deventenaar op bij tal van talkshows. ,,Het is totaal ontploft’’. Een overzicht van nog meer opvallende verhalen van afgelopen week.