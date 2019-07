Gemist? Magneetvissers vissen granaat op uit de IJssel en er is maar weinig begrip voor demente mensen aan de gemeentebalie

Granaat - Magneetvissers hebben gisteravond in de IJssel bij Deventer een granaat uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De Explosieven Opruimings Dienst heeft het stuk artillerie inmiddels in de uiterwaarden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. En een verbod op magneetvissen? Dat is echt het allerdomste wat overheden kunnen doen, denken de YouTubende magneetvissers Angelo Mullekes en Dennis Versluis uit Deventer.

Brandstichting in Nieuwleusen - De 16-jarige zoon van het gezin in Nieuwleusen waarbij twee weken geleden een fatale woningbrand plaatsvond is opgepakt. De jongen wordt verdacht van brandstichting. De 22-jarige broer van de verdachte kwam bij de brand om het leven.

Reactie school - Het Vechtdal College Ommen reageert geschrokken op de aanhouding van een leerling (16) uit Nieuwleusen. Hij wordt verdacht van brandstichting in de woning van zijn familie, waarbij zijn oudere broer Cézary (22) om het leven kwam. De school heeft onlangs ook condoleances overgebracht.

Meisje uit Putten - Een 17-jarig meisje uit Putten is gisteren omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Zeewolde. Twee mede-inwoners van Putten raakten ernstig gewond bij het ongeluk. Bij het tragische ongeluk vielen twee gewonden, twee mannen van 21 en 17 jaar eveneens afkomstig uit Putten. Één van de gewonde inzittenden wist op eigen kracht uit de ingedeukte auto te komen.

Dementie aan de balie - Een grijze man staart minutenlang afwezig voor zich uit in de ontvangstruimte van het gemeentehuis. Een vragende blik, de handen onrustig. Is hij dement? En zo ja, hoe ga je daar als baliemedewerker mee om? Uit nieuw onderzoek van Alzheimer Nederland onder 351 mantelzorgers blijkt dat slechts een op de drie ambtenaren goed handelt in situaties met mensen met dementie. Ambtenaren hebben niet altijd evenveel begrip en herkennen dementie niet gelijk, terwijl er steeds meer demente mensen op straat te vinden zijn.

