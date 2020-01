Gemist? Mysterieuze beschimmelde auto in Apeldoorn en tegeltjeshuis te koop in Deventer

video Kaartenwin­kel ontsnapt aan ramp na brandende vuurkorf op houten vlonder in binnenstad Deventer

10:57 Een deel van de winkel is afgezet. In het magazijn kijk je zo naar de hemel. De mensen van kaartenwinkel Alternote aan de Kleine Overstraat in Deventer zijn aan een ramp ontsnapt. De bovenburen hebben een vuurkorf laten branden toen ze gingen slapen. Het vuur smeulde in de nachtelijke uren door het houten vlonder heen en vrat zich een weg door het dak. De brandweer heeft een grote brand kunnen voorkomen.