Gemist? Recherche zat fout in Deventer moordzaak, snelwegfietser, RIP Ricksen

Advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad kraakt na twintig jaar het rechercheonderzoek in de Deventer moordzaak. Verder is Zwarte Piet niet welkom tijdens de nationale intocht van Sinterklaas in Apeldoorn en overleed oud-profvoetballer Fernando Ricksen, tot verdriet (maar ook opluchting) van zijn Zwolse biograaf Vincent de Vries.

‘Geblunder’ in Deventer moordzaak - Advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad is helder over het recherche-onderzoek in de Deventer moordzaak: ,,Geblunder.’’ Geert-Jan Knoops, advocaat van de veroordeelde Ernest Louwes, ziet aanleiding voor een herziening van de zaak die twintig jaar geleden begon met de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer.

Val in Vitens-bassin - Een 23-jarige medewerker van een aannemersbedrijf viel woensdagmiddag in een metersdiep bassin in aanbouw van waterbedrijf Vitens. De medewerker was aanspreekbaar en werd met een hoogwerker door de brandweer naar boven gehaald. Daar moest hij worden behandeld door een medisch team dat per traumahelikopter arriveerde. Vitens liet weten enorm te zijn geschrokken.

RIP Fernando Ricksen - Jarenlang trok Vincent de Vries op met Fernando Ricksen. De biograaf had het boek Vechtlust met de oud-profvoetballer net afgerond, toen bleek dat Ricksen leed aan de ziekte ALS. Ricksen geloofde heilig dat hij de eerste mens zou worden die de ziekte ging overleven. Dat gebeurde echter niet, hij stierf op 43-jarige leeftijd. De Vries liet weten verdrietig, ‘maar ergens ook opgelucht’ te zijn.

Vincent de Vries (links) met naast hem oud-profvoetballer Fernando Ricksen toen hij nog goed te been was ondanks dat er ALS was geconstateerd bij hem. Daarna takelde Ricksen langzaam af, hij woog slechts nog 35 kilo toen hij woensdag overleed aan de gevolgen van ALS.

Nunspeetse snelwegfietser - Een opmerkelijk tafereel dinsdagavond op de A28 ter hoogte van Nunspeet. Daar reed iemand op de fiets over de vluchtstrook richting Zwolle. De politie gaf de man een bekeuring en bracht hem naar een veiliger fietsplek. ‘Hij gaf aan nog niet zolang in Nederland te zijn en dacht dat de vluchtstrook voor fietsers was,’ aldus de politie op Facebook.

Geen vervolging telefoniste - Een medewerkster van de politietelefoondienst 0900-8844 die niet tot actie overging na een noodtelefoontje van Anna Marie van Toom-Kamphuis uit Ermelo, kort voor haar dood, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. ,,Er is geen aanwijzing voor strafrechtelijk verwijtbaar handelen’’, stelde woordvoerder Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie.

Koninklijke baard, veelbesproken outfit - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten daags na Prinsjesdag een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Daardoor konden ook inwoners van Meppel zich vergapen aan de veelbesproken outfit van Máxima en de hippe baard van manlief.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens hun streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe.

Roetveegpiet - Sinterklaas zal dit jaar tijdens zijn landelijke intocht in Apeldoorn, louter worden vergezeld door roetveegpieten. Daarmee lijkt de inmiddels jaarlijkse zwartepietendiscussie beslecht in het voordeel van de tegenstanders van Zwarte Piet. Het nieuws werd kort daarop betreurd door Huispiet (acteur Maarten Wansink): ,,Ik was de laatste zwarte piet.’’