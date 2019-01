Gemist? Verkeerschaos op wegen na dodelijk ongeluk. En: film over Deventer moordzaak

REGENBOOG

De regenboogvlag wappert alsnog voor het stadhuis in Zwolle, na een oproep van de Zwolse gemeenteraad. De gemeente ging door de knieën na politieke druk: een dag eerder wilde Zwolle zich niet mengen in de discussie, hoewel de stad een 'regenbooggemeente’ is.

WOLF

Nog eens zes drachtige schapen zijn overleden na de bloederige aanval in een weiland aan de N36 in Beerzerveld (gemeente Ommen). Dat brengt het totaal op negen dode schapen. Het faunafonds BIJ12 doet DNA-onderzoek, omdat er serieuze signalen zijn dat de aanval die zaterdag plaatsvond het werk is van een wolf.

VEILIGE HAVEN

Nederland en zeven andere landen zijn bereid om vluchtelingen op te nemen van Sea-Watch, de boot met 32 vluchtelingen die onder Nederlandse vlag vaart en bij Malta voor de kust ligt. Dat meldt de premier van Malta vanmiddag. De kapitein op de boot is Anne Paul Lancel uit Meppel. Behalve Nederland nemen Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Roemenië en Luxemburg vluchtelingen op.

VERKEERSCHAOS

Automobilisten ondervonden in de avondspits grote hinder van een langdurig afgesloten A1. De ANWB sprak over chaos op de weg in delen van Gelderland en Overijssel. Bij het ongeval kwam een 24-jarige man uit Wierden om het leven. Verkeer op wegen in Deventer, Lochem, Raalte en Holten liepen vast doordat bestuurders alternatieve routes zochten.

MISBRUIK

,,Een afschuwelijke achtbaan.” Daarmee vergeleek de officier van justitie het leven van twee meisjes en hun moeder. De jonge tieners zijn door hun vader uit Meppel jarenlang seksueel misbruikt. Het gebeurde bij hun vader thuis in Meppel en Nijeveen.

DEVENTER MOORDZAAK

Er komt een film over de Deventer moordzaak, gebaseerd op het boek van journalist Bas Haan. Opiniemaker Maurice de Hond, die al jaren gelooft in de onschuld van Lelystedeling Ernest Louwes - hij werd veroordeeld voor de moord - reageerde meteen. ,,Ik kom binnenkort uit met een multimediaal project waaruit de lezer/kijker een goed beeld krijg over hoe het OM en de politie destijds de tunnel ingelopen zijn, die nog alleen maar tot de uitkomst kon leiden dat Ernest Louwes de moordenaar was.’’