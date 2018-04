Genoeg werk voor kindercoach Renate in Dijkerhoek

Eicas: museum kan in witte vleugel van oude stadhuis Zutphen

14:25 Stichting Eicas, die een museum voor hedendaagse kunst in het Hegius aan de Nieuwe Markt in Deventer wil creëren, kijkt ook rond in Zutphen. Initiatiefnemer Koos Hoogland liet dat al eerder doorschemeren. De Diepenvener meldt nu in de digitale nieuwsbrief dat het concreet gaat om de witte vleugel van het oude stadhuis aan het 's Gravenhof. Dat is in het Zutphense museumkwartier.