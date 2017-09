Gepimpte Leeuwenbrug magneet voor bedrijven

Met uitzondering van de derde en vierde etage, die begin 2018 in de verhuur gaan, heeft DC Vastgoed voor de twaalf verdiepingen huurders weten te vinden. Parie en zijn collega's zitten zelf op de vijfde etage. Waar een aantal bedrijven in De Leeuwenbrug al volop draait, zitten anderen nog in de inrichtingsfase.

'Stukje beleving'

DC Vastgoed is eigenaar van de in 1993 opgeleverde fase 1 van De Leeuwenbrug Fase 2 (met onder meer Witteveen + Bos) volgde in 1998. Een jaar geleden begon de renovatie en verbouwing van fase 1. DC Vastgoed investeerde circa 6 miljoen euro vanuit de overtuiging dat er voldoende vraag is naar 'kantoorruimte met een stukje beleving' op een stationslocatie.

Horeca