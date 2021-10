Geplaagd GA Eagles wil met goed gevoel reces in en heeft resultaat nodig tegen RKC

Lezers over angst bij hardloop­rond­je: ‘Dat vrouwen bang zijn voor een rennende man is slechte zaak’

29 september De aanval op drie hardlopende vrouwen in een park in Deventer afgelopen weekend heeft wel gevolgen voor andere sporters. Dat blijkt uit de reacties van lezers op een oproep naar aanleiding van het incident. Het is maar de vraag of de aanhouding van een mogelijke 17-jarige dader daar verandering in brengt. Want ‘steeds weer zie ik jonge en oudere vrouwen nerveus worden als er een man nadert’ is een van de reacties.