Gerard (72) weet hoe je energie bespaart (en de vraag naar dat advies groeit explosief)

Stroopwa­fel­man Holten in zak en as door diefstal zelfgebouw­de kar: ‘Mijn grote passie, alles is weg’

Al veertien jaar is Willem Borkent een vast gezicht op de markt in Holten en Wageningen. De Hengeloër is er met zijn stroopwafelkar niet weg te denken. Toch ontbreekt hij dit weekend, want deze week werd zijn nieuwe kar gestolen. „Ik ben niet alleen mijn kar kwijt, maar ook mijn hobby en grootste inkomstenbron.”

8 december