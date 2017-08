Gerard de Braconier voelt zich 'gewoon uit de band gegooid'

Het dondert in de boerenrockgroep Old Ni-js. ,,Het is simpel'', stelt Gerard de Braconier, de Deventer oud-gitarist van Toontje Lager. ,,Ik ben gewoon uit de band gegooid, die je - als je wil - een dictatuur kan noemen van Ferdi Joly.'' De voorman begrijpt niets van die bewering. ,,Dictatuur? Ik ben stomverbaasd dit te horen. Ik zie het totaal anders.''

Joly bevestigt dat De Braconier uit de band is gezet. ,,Per aangetekende post, op mails reageerde hij niet meer. Liever was ik bij hem langsgegaan, maar een afspraak maken bleek onmogelijk. Hij communiceerde na optredens niet meer met de band, de situatie was onhoudbaar.''

In Old Ni-js speelt de hitmaker van Normaal Ferdi Joly (Hengelo), oud-Normaal-bassist Willem Terhorst (Aalten), Boh Foi Toch-drummer Han Mali (Groenlo) en tot voor kort de oud-Toontje Lager-gitarist Gerard de Braconier (Deventer).

Inspraak

De Braconier stelt dat Joly van de band een groep maakte die naar zijn pijpen moest dansen. Joly koos het repertoire en bepaalde hoe de nummers gespeeld werden, aldus de voormalig gitarist van Toontje Lager. De Braconier: ,,Ik wilde een leuk bandje met z'n vieren. Maar we werden langzaam aan de begeleidingsband van Ferdi.'' De Braconier zegt dat hij ervoor wilde zorgen dat hij en de overige bandleden meer inspraak zouden krijgen. ,,Na jarenlang dingen geslikt te hebben, heb ik mijn mond eindelijk opengetrokken. De oproep om meer democratie heeft er min of meer voor gezorgd dat ik eruit ben nu.''

Verdiensten

Daarnaast vroeg de Deventenaar om inzage in de financiën en boekhouding. De Braconier wilde weten hoeveel Joly aan optredens verdiende en de rest van de band. ,,Maar daar kreeg ik geen totale inzage in.'' Hield Joly meer over aan optredens dan de andere leden, vermoedde hij? ,,Ik wil niet met modder gooien, maar daar wilde ik eigenlijk wel duidelijkheid over hebben. Een directeur verdient meer dan iemand die de wc's schoonmaakt bij een bedrijf, dat is helemaal niet erg. Maar wees daar duidelijk over en breng niet naar voren dat er wel een eerlijke verdeling is.''