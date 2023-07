Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Deventer vandaag

Competitie­sche­ma derde en vierde divisie bekend: dít zijn de duels voor in de agenda

Derdedivisionist HSC’21 begint de competitie met een uitduel tegen DOVO. TVC’28 speelt zijn debuutwedstrijd in de vierde divisie in Lichtenvoorde, tegen Longa’30. De eerste speelronde is in het weekeinde van 26 en 27 augustus.