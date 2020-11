Gescheurde brandstoftank laat auto in Deventer branden als een fakkel

De melding van de brand was rond half een vannacht in de wijk Spikvoorde in de Vijfhoek. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al aan alle kanten uit de auto. De brandweer gebruikte schuim om het vuur onder controle te krijgen. Rondom de auto stonden geen andere voertuigen, zodat er geen gevaar was dat het vuur zou overslaan. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De uitgebrande auto is afgezet met lint en in de loop van de ochtend wordt verder onderzoek gedaan door de Forensische Opsporing.