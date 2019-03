Gestolen Picasso van 25 miljoen na twintig jaar boven water dankzij kunstdetective uit Deventer

updateDankzij de Deventer kunstdetective Arthur Brand is het verloren veronderstelde schilderij van Pablo Picasso, Buste de Femme, weer boven water. De geboren en getogen Deventenaar kwam het schilderij, waarvan de huidige waarde door Brand geschat wordt op 25 miljoen euro, op het spoor via zijn contacten in de onderwereld.

Na de vondst van de bronzen paarden die Adolf Hitler voor de Rijkskanselarij plaatste, gestolen schilderijen uit het Scheringa Museum en de gestolen buste van Zadkine is het weer raak voor Arthur Brand. De kunstdetective uit Deventer heeft een miljoenenschilderij van Pablo Picasso opgespoord. Buste de Femme werd in 1999 in Frankrijk gestolen van het jacht van een Saoedische sjeik. Sindsdien was het twintig jaar spoorloos. Sindsdien ging het schilderij rond in de onderwereld en diende het volgens Brand soms als onderpand voor duistere deals.

Contacten

Dankzij de contacten in de onderwereld van Brand werd het schilderij bij hem thuis afgeleverd. Door wie laat Brand in het midden. Mensen met contacten in de onderwereld klopten volgens Brand bij hem aan met de mededeling zeker te weten dat het bij een zakenman hing. ,,Als mensen eenmaal in de gaten hebben dat het een gestolen ding is, willen ze er vanaf’’, aldus Brand tegenover de Volkskrant. ,,Naar de politie gaan durven ze niet, ze zijn bang voor diefstal of voor heling te worden opgepakt, terwijl ze er niks mee te maken hebben. En dan komen ze bij mij uit.’’

Het werk was 4 miljoen euro waard toen het twintig jaar geleden in de Franse badplaats Antibes werd gestolen uit een afgesloten kamer op het jacht van de sjeik Abdul Mohsen Abdulmalik al-Sheikh, waar het was opgeslagen in afwachting van onderhoud van het schip. Het werd nooit meer teruggezien, hoewel er een beloning van zo’n 400.000 euro voor was uitgeloofd. Tegenover de Volkskrant laat Brand weten dat de huidige waarde van het werk van Picasso op 25 miljoen euro geschat wordt.

Van Buste de Femme bestaan nauwelijks afbeeldingen. Het is een relatief onbekend werk van de Spaanse meester uit 1938. Het behoorde tot de eigen collectie van Picasso en werd nooit tentoongesteld. Brand: “Daarom is het ook niet gesigneerd. Picasso hield de voor hemzelf belangrijke schilderijen in eigen beheer en ondertekende die niet.’’

