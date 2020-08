Gestopte bloemist Paul Hafkamp kleurt nu met verf: ‘Ik hoop als schilder tot volle bloei te komen’

Paul Hafkamp is nu creatief met verf in plaats van bloemen. De 64-jarige Bathmenaar stopte na veertig jaar met zijn bloemenwinkel (Paul Hafkamp Bloemen) in Colmschate en stort zich nu volledig op kunstschilderen. ,,Action painting. Lekker knallen, niet treuzelen. De actie moet van het doek spatten.’’

Vier decennia in de bloemen, het is niet niks. Hafkamp begon in 1980 in Colmschate. Dat was toen nog een ‘knus dorpje’. Bij de Kamer van Koophandel waarschuwden ze ’m nog: het is crisis Paul, zou je dit nou wel doen? Hij deed het, veertig jaar lang. De bloemenzaak groeide. Net als Colmschate, dat nu een kleine stad op zich is.

In het voorjaar deed Hafkamp zijn bloemenwinkel over aan personeelslid Thomas Vloedgraven (zie kader). Daarna trok hij zich langzaam terug uit de weelderige wereld van rozen, chrysanten en orchideeën.

Was je de bloemen beu?

Paul Hafkamp: ,,Nee hoor. Ik heb het al die tijd met veel plezier gedaan. Maar ik vond het tijd voor andere dingen. Ik wilde niet dat het werk in de bloemenzaak een sleur voor mij zou worden. Dat ik er zelf als een oud, verdord bloemetje bij zou zitten. Dat is me gelukt. Ik ben gestopt op een moment dat ik nog lol had in het bloemenvak.’’

Stond het in de sterren geschreven dat jij bloemist zou worden?

,,Eigenlijk wel. Mijn vader was bloemenkweker. En een broer, een oom en een neef zaten ook in de bloemenbranche. Ik was dus genetisch belast met het bloemenvirus. Ik wilde niet de zoveelste 'bloemen-Hafkamp’ worden en riep lange tijd: ‘Ik ga nooit in die business!’ Daar is dus helemaal niks van terechtgekomen. Het bloemenvak greep me toch. En dan vooral de creatieve kant ervan.’’

Quote Ik wilde niet de zoveelste 'bloe­men-Haf­kamp’ worden en riep lange tijd: ik ga nooit in die business! Daar is dus helemaal niks van terecht gekomen Paul Hafkamp, Bloemist in ruste

Het ontwerpen van mooie boeketten en bloemstukken?

,,Precies. Voor elke gebeurtenis en stemming iets moois maken. Uitbundig en kleurig voor bijvoorbeeld een bruiloft. En juist sereen en stemmig voor een begrafenis. Ik heb een creatieve geest en kon mijn ideeën kwijt in het bloemenvak. Dat gaf veel voldoening.’’

Nu ga je hetzelfde doen, maar dan met penseel, verf en doek. Wanneer ontwaakte de schilder Hafkamp?

,,In 1995. Toen kocht ik een schilderij van Henk Hesselius, genaamd Hanengevecht. Dat werk pakte me meteen en inspireerde me. Het hangt nog steeds thuis aan de muur. Het is een abstract werk met krachtige lijnen waar de power vanaf knalt. Als je het ziet zonder de naam van het schilderij te kennen, denk je: wat is dit dan? Maar als je weet dat het Hanengevecht heet, ga je dat gevecht ook echt zien. Dan spatten de veren bijna van het doek.’’

,,Vanaf dat moment ging ik zelf schilderen. Een beetje in de stijl van Hesselius, en ook Herman Brood. Ik schilderde heel af en toe, want ik stak zes dagen per week in de bloemenzaak en had er amper tijd voor. Ik denk dat ik de afgelopen 25 jaar een stuk of tien schilderijen heb gemaakt.’’

Wat was je eerste schilderij?

,,Een stralende dag, uit 1995. Geel met blauw. Met kracht en passie gemaakt, in korte tijd. Ben ik nog steeds trots op. Ik doe maximaal twee dagen over een schilderij. Anders wordt het te netjes. Een schilderij moet rauw zijn en knallen, vind ik.’’

Volledig scherm Paul met zijn vrouw Betsy. ,,Betsy was mijn steun en toeverlaat in de bloemenzaak. Zij regelde de zakelijke kant, daar had ik totaal geen kaas van gegeten.’’ © FOTO HISSINK

,,Mijn vrouw Betsy en ik fietsen graag en ik krijg voor m’n schilderijen inspiratie van de natuur als we er met z’n tweetjes op uit trekken. Betsy was trouwens mijn steun en toeverlaat in de bloemenzaak. Zij regelde de zakelijke kant, daar had ik totaal geen kaas van gegeten.’’

Wil je straks gaan exposeren, als je wat meer schilderijen hebt gemaakt?

,,Zeker! En ik wil mijn werk online gaan aanbieden en verkopen. Daarvoor heb ik een bedrijfje opgericht, dat heet ‘Wat er op ons pad komt’. Ik hoop als schilder tot volle bloei te komen.’’

Thomas Vloedgraven heropent bloemenzaak op 1 september Paul Hafkamp heeft zijn bloemenzaak overgedragen aan werknemer Thomas Vloedgraven. Die is de winkel momenteel aan het verbouwen en heropent de zaak op 1 september. Hafkamp: ,,Dat wordt vanwege corona niet een grote, feestelijke heropening. Wel krijgt die dag een speciaal tintje en onthult Thomas dan de nieuwe naam van de zaak.’’ Hafkamps afscheid was ook sterk versoberd vanwege corona. Wel had het personeel, dat volledig werkzaam blijft onder Vloedgraven, nog een mooie verrassing in petto. Hafkamp: ,,Ze hadden geregeld dat mijn eerste klant ook mijn laatste klant was: Han Hanken uit Deventer.’’ ,,Han belde me in 1980 met de vraag of hij telefonisch iets kon bestellen’’, vervolgt Hafkamp. ,,En hij deed de laatste bestelling bij mij toen ik op het punt stond de deur van de winkel definitief achter me dicht te trekken. Dat ontroerde me zeer. Daar kon geen bos bloemen tegenop.’’