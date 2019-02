Gestrande vrachtwagen bij Holten zorgt voor file op A1 richting Deventer

Bas Idsinga uit Deventer geeft toe aan het onbedwing­ba­re verlangen de wereld rond te fietsen

7:00 Een wereldreis per fiets. Bas Idsinga uit Deventer waagt zich aan deze ‘intense’ uitdaging. 17 februari vertrekt hij en het is de vraag wanneer hij terugkomt. En is Bas dan nog wel dezelfde Bas? ,,Ik wil mezelf en het leven ontdekken.’’