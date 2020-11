Getrouwde man afgeperst vanwege seksafspraak: celstraf voor vrouw (36) uit Deventer

Inzameling in Deventer van goede schoenen voor daklozen: ‘Ze lopen al gauw 40 kilometer op een dag’

11 november Waar maak je een dakloze in de wintertijd blij mee? Met goede schoenen. Leon te Riele van ReShare Deventer hoopt er vanaf deze week tassen vol van binnen te krijgen. En dan met name mannenschoenen. ,,Die hebben we niet genoeg. En een dakloze loopt toch al gauw 40 kilometer op een dag.’’