Gevallen muur bij GA Eagles binnenkort hersteld

Hij komt terug. De vorig jaar gevallen bakstenen muur in de Vetkampstraat, nabij stadion De Adelaarshorst in Deventer. Voetbalclub Go Ahead Eagles kondigt aan dat de muur nog voor het begin van volgend voetbalseizoen in ere wordt hersteld. De plannen hiervoor zijn volgens de voetbalclub in een 'vergevorderd stadium’.

Pijn deed het in roodgele harten, toen een storm in januari 2018 te sterk bleek voor een deel van ‘hun’ geliefde muur. Een flink aantal oude bakstenen die de Vetkampstraat landelijk bekendheid hebben gegeven - als onderdeel van de voetbalbeleving die begint met de wandeling naar het stadion, ging om. Go Ahead Eagles kondigde meteen aan de muur te willen herstellen. Alleen hoe en wanneer, was de vraag.

Plannen

Wouter Rutgers, woordvoerder van de voetbalclub, zegt dat de plannen voor herstel van de muur inmiddels nagenoeg rond zijn. „De puntjes moeten nog op de i worden gezet, maar verder is alles in principe rond. Nog voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen zal de muur er weer staan. Dat is wat nu zeker is. De exacte plannen worden binnenkort bekendgemaakt.”

Het omgevallen deel van de muur bevond zich nabij het parkeerterrein, aan het begin van de Vetkampstraat. Het gaat niet om de historische stadionmuur, de oudste (1934) en nog enige stadionmuur van Nederland, maar om een muur die in een andere tijd is gebouwd. Het was vroeger een tuinmuur, met kijkgaten om de proeftuinen van de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw te kunnen zien.

Historische waarde

Voor Go Ahead Eagles maakt dat geen verschil, zei Rutgers eerder. „Deze muur is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden aan de voetbalsfeer die voor supporters begint in de Vetkampstraat. Met de uitbreiding van ons voetbalcomplex is de nu deels omgevallen muur jaren geleden onderdeel geworden van de stadionmuur. Supporters komen sinds jaar en dag langs deze muur gewandeld ons stadion binnen. Voor ons heeft deze muur historische waarde.”