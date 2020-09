Gevallen vastgoedkoning Ger Visser uit Gorssel opnieuw voor de rechter vanwege vervalsen documenten

Moet de gevallen vastgoedkoning Ger Visser opnieuw de gevangenis in? Vandaag is een nieuw hoofdstuk begonnen voor de familie Visser uit Gorssel. De voortslepende rechtszaak draait om de verdenking van het op grote schaal vervalsen van documenten rond de ondergang van Eurocommerce.

Vandaag start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de familie Visser uit Gorssel waarvoor de rechtbank Den Bosch drie dagen heeft uitgetrokken. Naar verwachting volgt later vandaag of morgenochtend de eis van het Openbaar Ministerie tegen de familie Visser.

Op 12 oktober 2018 viel de FIOD (De Fiscale Opsporings- Inlichtingendienst) met veel machtsvertoon binnen in de luxueuze villa’s van de familie. Daarbij werden ex-Eurocommerce baas Ger Visser (67), zijn vrouw Patricia (62), zoon Ger junior (38) en dochter Kristel (35) opgepakt. Alleen Ger Visser bleef vastzitten. Na drie maanden kwam hij voorwaardelijk vrij.

Onderzoek ‘Maruoka’

Het omvangrijke onderzoek genaamd ‘Maruoka’ draait om vervalste documenten die Visser zou willen inbrengen in het hoger beroep in zijn strafzaak. Hij zou daarmee een complot willen aantonen waarbij verschillende partijen waaronder de inmiddels overleden vastgoedmiljonair Dik Wessels en de Rabobank hem het faillissement in hebben geduwd.

De FIOD ondernam actie, nadat curatoren aangifte deden van valsheid in geschrifte, bevestigde Deventer curator Paul Schepel destijds aan De Stentor.

Dochter Kristel: ‘genoeg is genoeg’

Dochter Kristel las in de rechtszaal een statement voor waarbij ze liet weten zich tijdens deze strafzaak te beroepen op haar zwijgrecht. ,,Ik ben in december 2016 vrijgesproken van betrokkenheid bij faillisementsfraude. Nadat het OM in hoger beroep ging, is een tweede onderzoek gestart. Ik ben maandenlang afgeluisterd en geobserveerd tot in de supermarkt. (...) Genoeg is genoeg.”

Zowel Ger Visser, als zijn vrouw Patricia, zoon Ger junior en dochter Kristel staan de komende dagen terecht vanwege het vervalsen van in totaal 21 documenten tussen 2006 en oktober 2018. Het gaat onder meer om vermeende vervalste gespreksverslagen en brieven op privébriefpapier van Wessels. Jarenlang was hij zakenpartner van Visser. Ook gaat het om een vermeende vervalste koop- en huurovereenkomst over een stukje weiland en een paardenstal.

De invallen in 2018 vonden plaats enkele dagen voor de start van het hoger beroep, dat nog altijd loopt nadat Ger Visser in december 2016 werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege oplichting, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude rond de Eurocommerce-vennootschappen. Ook Ger jr. werd veroordeeld tot een celstraf. Patricia en dochter Kristal gingen vrijuit. Het OM en de Vissers gingen daarop in hoger beroep.

Het hoger beroep

Het hoger beroep is inmiddels hervat, maar de inhoudelijke behandeling laat nog altijd op zich wachten. In mei van dit jaar wilde Visser nog 36 getuigen laten opdraven. Visser liet tijdens de zitting weten al ‘acht jaar in lockdown’ te zitten en financieel aan de rand van de afgrond te staan, hoewel hij voor zover bekend nog altijd in zijn luxueuze villa in Gorssel woont.