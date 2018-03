Gevangen in de Turkse bubble

Vertraging bouw de Viking in Deventer dreigt

7:00 Vertraging in de bouw van de Viking ligt op de loer nu er onenigheid is ontstaan over het verplaatsen van de luchtbehandelingsinstallatie naar het dak. De architect van het filmtheater is ontevreden nu de gemeente maar niet akkoord gaat met het aangepaste plan. Een omwonende heeft inmiddels een gerenommeerd advocaat ingehuurd om de installatie van het dak te houden.