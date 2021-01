Gevangenisstraf voor Salih K. uit Deventer na opzettelijk scheppen neef met auto

Komt er ooit een volledige randweg in Twello? Afronding splijt het dorp al decennia

9 januari Veertig jaar al wordt er in Twello strijd gevoerd over een randweg langs het dorp. Plannen werden bedacht en weer afgeschoten. Geld werd gevonden, maar dat bleek toch weer te weinig. En of de randweg nuttig of noodzakelijk is, zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden. Maandag staan de strijdende partijen weer tegenover elkaar en mogen burgers hun zegje doen. Krijgt Twello na bijna een halve eeuw soebatten dan toch een volledige randweg?