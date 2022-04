Gewapende overval op Albert Heijn in Deventer, dader op de vlucht: ‘Handel niet zelf’

Klimaatsub­si­die gaat in Overijssel op aan geveltui­nen, groene daken, groene schoolplei­nen en regenton­nen

Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en leefomgeving klimaatproof in te richten is na vier maanden al op. Veel initiatieven in het Overijsselse deel van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kunnen hierdoor worden uitgevoerd, laat het waterschap weten.

20:54