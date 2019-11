Gewapende overval op Kruidvat in Deventer: ‘Ik schrok mij de pleuris’

De overval werd tegen 13.10 uur gepleegd op het filiaal aan het Karel de Groteplein in de wijk Keizerslanden. Het is onbekend of de dader iets heeft buitgemaakt.

Melissa, die niet met haar achternaam genoemd wil worden, was met haar moeder aan het winkelen toen ze buiten in het winkelcentrum oog in oog kwam te staan met de overvaller. De man was toen net de drogisterij uitgerend. ,,Ik schrok mij de pleuris’’, reageert ze. De overvaller had volgens haar een pistool bij zich, maar ze weet niet of het een echt of een nepwapen betrof. Daarnaast was de overvaller ook in het bezit van een witte zak.