Gewapende vriend stapt ook in auto bij seksafspraak in Deventer: celstraf voor afpersing

Een man dacht in Deventer een seksafspraakje met een 17-jarig meisje te hebben, maar toen stapte ook de 21-jarige Dimitri M. in zijn auto. Met een pistool in zijn nek gedrukt moest de man geld overmaken. In zijn angst had hij niet in de gaten dat het een nepvuurwapen betrof.