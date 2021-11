‘Gewiekste goochelaars’ lichten Deventer juwelierszaak op: wie herkent ze?

Ritjes naar Deventer ten spijt: justitie wil ruim een ton zien van man die hennep­plant­jes verzorgde

Hij reed een keer of twee per week vanuit Etten-Leur (Noord-Brabant) naar Deventer om hennepplantjes in een bedrijfspand te verzorgen. Maar nu zit de 37-jarige Jamal D. met de gebakken peren. Niet de geëiste gevangenisstraf is zijn grootste probleem, maar de misdaadwinst die het Openbaar Ministerie wil incasseren: ruim een ton. En dan wil energiemaatschappij Liander ook nog een kleine 21.000 euro voor illegaal afgetapte stroom.

18 november