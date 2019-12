Gewonde bij aanrijding Snipperlingsdijk Deventer

Zelfs na stijging parkeerta­rie­ven is Deventer relatief goedkoop

17:04 Voor het eerst in een aantal jaren verhoogt Deventer in 2020 de parkeertarieven (met 3,6 procent). Wethouder Frits Rorink verdedigde dit najaar de aangekondigde stijging door te zeggen dat ook met het nieuwe tarief Deventer niet hoog in de boom zit. Maar is dat ook zo?