Gewonde bij botsing in Diepenveen

Saxionstudenten op Sint Maarten veilig

15:44 Hogeschool Saxion heeft vier studenten op het door de orkaan Irma verwoeste eiland Sint Maarten. Ze zijn allen in veiligheid weet de school opgelucht te melden. Maar de vrees voor het komende noodweer groeit. ,,We inventariseren nu wie er op andere Caraïbische eilanden en Florida zitten, zodat we dat centraal in beeld hebben'', zegt woordvoerder Rob Admiraal.