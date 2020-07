Gewonde bij kettingbotsing in tunnel Deventer Colmschate

Kevin voetbalde de wereld rond, kreeg corona en droomt nu van mooie avonturen met GA Eagles

10:01 Kevin van Kippersluis is met Go Ahead Eagles toe aan zijn vijfde club in een jaar tijd. Na reis rond de wereld, voetbalavonturen en een positieve coronatest staat de aanvaller in Deventer eindelijk weer op het veld met grote dromen: ,,Hier wil ik de eredivisie halen.‘’