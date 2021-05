Gewonde bij ongeval in Diepenveen

video Bouw duurzame ijskelder in gemeente­huis Twello zorgt voor schade aan tientallen huizen: ‘Groningse toestanden’ gevreesd

27 mei Eerst was er ophef over de vele parkeerplaatsen voor auto’s naast het ‘nieuwe’ en vooral heel duurzame gemeentehuis van de gemeente Voorst in de kern Twello. Nu blijkt dat bij de aanleg van de energiezuinige ijskelder in het gebouw dusdanig zware trillingen zijn ontstaan, dat meer dan twintig huizen beschadigd zijn. Bewoners vrezen ‘Groningse toestanden’ bij de afhandeling van de schade.