Gewonde bij slippartij in Schalkhaar

Deventer politie zoekt verdachte man in Voorstad na insluiping

21:33 De politie in Deventer is zondagavond rond een uur of acht op zoek gegaan naar een lichtgetinte man in de wijk Voorstad, achter het NS-station. De politie heeft de hulp van het publiek ingeschakeld met een Burgernetmelding (via onder meer telefoon).