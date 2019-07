Gewonde bij ‘steekpartij’ in Deventer woonwijk: politie doet onderzoek

Verdachte Devente­naar die betrokken zou zijn bij gewelddadi­ge woningover­val in Zutphen vrijgela­ten

12:30 Een 30-jarige man uit Deventer die afgelopen dinsdag in de Deventer volksbuurt het Rode Dorp is aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige overval vorig jaar in Zutphen, is weer op vrije voeten. Dat bevestigt de politie na vragen van de Stentor. Of de man nog een verdachte is, is niet bekend.