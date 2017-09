Gewonde en file door ongeluk op A1 bij Bathmen

update Brand bij basisschool in Diepenveen door vuurwerk in brievenbus

10 september De brandweer is zondagavond voor een brandje uitgerukt naar basisschool de Zonnewijzer aan de Molenweg in Diepenveen. De oorzaak van het brandje blijkt vuurwerk te zijn. Dat was in de brievenbus van de school gestopt.