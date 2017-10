Gewonde, ravage en file na ernstig ongeluk op A1 bij Bathmen

Schenk: Vorig jaar tegen Dongen scoorde ik voor het laatst

7:41 Xandro Schenk had met zijn doelpunt kort voor rust een belangrijk aandeel in de 4-1 zege van Go Ahead Eagles op Jong Ajax. ,,Dit is wel een lekkere overwinning. Voor iedereen, denk ik. Onze start van de competitie was slecht.’’