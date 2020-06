Gewonde vrouw (82) uit Deventer kan niet meer slapen na laffe straatroof

Asha verbaast zich over discussie over Zwarte Piet in Deventer: ‘Ik ben heel erg teleurge­steld in witte mensen’

10:31 Ze verbaast zich er bijna dagelijks over dat de zwartepietdiscussie nog steeds gevoerd wordt in Nederland. Asha ten Broeke uit Deventer, columnist en feminist, had gehoopt en verwacht dat iedereen allang ‘om’ was sinds duidelijk werd dat de knecht van Sinterklaas een racistisch fenomeen is. ,,Ik ben heel erg teleurgesteld in witte mensen.”