Gezocht: 10.000 euro voor enorme videoprojectie tijdens festival LOS in Deventer

Creatief festival

LOS is festival in het havengebied, waar kunst, ambacht, cultuur en ondernemerschap elkaar ontmoeten. De meeste deuren zijn open van 13.00 uur tot 18.00 uur, waarbij een aantal activiteiten doorlopen tot later in de avond. Bijzondere eet- en drinkgelegenheden zijn in het Havenkwartier ook voorhanden. De toegang voor het festival is wel gratis. Scheffer: ,,Onze bezoekers hebben alle vorige edities helemaal gratis van het LOS festival kunnen genieten en dat willen we graag zo houden. Maar om dit mogelijk te maken hebben we wel extra budget nodig om er een schepje bovenop te kunnen doen en daarom starten wij deze campagne.’’