Gezocht: fietser die doorreed na botsing met scooter in Deventer

De beste 18 verhalen van 2018 ‘Te veel om dood te gaan, te weinig om van te leven’

19:30 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van... Ze voelen zich de vergeten groep. Nét boven het minimum, nét geen aanspraak kunnen maken op toeslagen. Geld opzij leggen voor de oude dag, ook al hebben ze een lang arbeidsverleden, is er niet bij. Tegelijkertijd zien ze hun pensioen slinken. Deventenaren Carel (59), Jan (58), Eddy (54) en Willem(66) schreven hun frustraties van zich af via een ingezonden brief, die viraal ging na plaatsing in deze krant. ,,Onze groep arbeiders wordt als stront behandeld.’’