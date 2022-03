Gezocht, oorlogsspullen uit Harfsen en omgeving: ‘Er moet op zolders en in schuurtjes veel te vinden zijn’

De oorlogsjaren waren roerig in Harfsen en de omliggende dorpen. Het verzet was in die regio zeer actief, de Duitsers lanceerden vanuit Harfsen en Joppe V1-raketten, de Canadese bevrijders staken bij Gorssel de IJssel over en er werd tijdens die bevrijding zwaar gevochten. De oorlogsjaren in Harfsen en omgeving moeten op 4 en 5 mei gestalte krijgen in een expositie van Historische Vereniging De Elf Marken (Gorrsel) en de Oranjevereniging uit Harfsen.