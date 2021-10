‘Gezond wantrouwen’ broodnodig om criminaliteit in regio IJsselland aan te pakken

Eren Balanan is teamchef van de politie in Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Hij pleit voor ‘gezond wantrouwen’ bij mensen. ,,Natuurlijk is het goed dat mensen elkaar vertrouwen, dat moet vooral zo blijven. Maar als iets in een wijk of een bedrijventerrein afwijkt van wat normaal gevonden wordt, dan moeten mensen niet schromen om dit te melden.’’