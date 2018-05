Gezonken woonboot in Deventer geborgen

'Je kunt een volwassen asielzoe­ker niet dwingen zwemles te nemen'

6:00 Na twee incidenten in de eerste zomerse week van het jaar, waarbij vluchtelingen in het water in nood kwamen, rijst de vraag weer waarom asielzoekers niet verplicht zwemles krijgen. In een waterrijk land lijkt zwemvaardigheid een noodzaak. ,,We doen wat we kunnen, maar je kunt een volwassene niet dwingen zwemles te nemen", zegt Alet Bouwmeester namens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).