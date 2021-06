GGD-arts over feestende jongeren: 'Hoe erg het is dat jongeren feesten? Het mag gewoon niet’

,,Hoe erg het is dat jongeren feesten? Het mag gewoon niet”, zegt Bianca Geerts van de Veiligheidsregio IJsselland. In IJsselland is er afgelopen weekend geen probleem geweest met de jongeren, zoals in de steden Apeldoorn, Emmeloord en Harderwijk, maar de jongeren worden goed in de gaten gehouden.