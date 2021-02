GGD opent grote vaccinatielocatie op deze woonboulevard in Deventer

Deventer wordt de vierde coronavaccinatielocatie van IJsselland. In Zwolle en Hardenberg is al een vaccinatieplek, in Kampen opent er binnenkort ook eentje. Wanneer mensen in Deventer terechtkunnen is nog onduidelijk. Mogelijk is dat pas in april. De datum waarop het vaccineren kan beginnen, is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.