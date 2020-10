GGD opent in coronabrandhaard Bathmen de eerste pop-upteststraat van Nederland

Arjan kreeg sleutels recreatie­park Outdoors Holten vlak voor coronacri­sis: ‘Even in paniek’

30 september HOLTEN - Heb je net hals over kop recreatiepark Outdoors Holten met lodges, safaritenten en een evenemententerrein overgenomen, breekt het coronavirus uit. Arjan Elstgeest (46) moest wel even slikken. „Ik was pas terug van een wereldreis, had nog geen twee weken de sleutel in handen.” Toch blijkt er werk genoeg te zijn in het vakantiepark vol lodges en safaritenten.