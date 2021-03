GGD's beginnen met razendsnelle ademtest op corona in Deventer, Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk

Overijssel verscherpt verzet tegen opslag kernafval in Duitse zoutkoe­pels langs de grens

13:46 Overijssel gaat de Duitse regering oproepen af te zien van de plannen voor de opslag van radioactief afval in Duitse zoutkoepels, tegen de grens aan. Een petitie hiertegen, die in Drenthe is begonnen maar inmiddels ook Overijssel heeft bereikt, is al bijna tweeduizend keer getekend.