Ghanese uit Wilp geeft dansclinic voor schooljeugd: ‘Ik wil mijn verhaal kwijt’

Scholten was vorig jaar de vrouw achter de Black Lives Matter-demonstratie in Deventer. In de aanloop daar naar toe zei ze in een interview in de Stentor dat zij en haar kinderen nog dagelijks te maken hebben met discriminatie vanwege hun huidskleur, ook in Wilp. Dat werd haar in het dorp niet in dank afgenomen. Onder meer op sociale media zeiden inwoners dat Scholten overdreef.