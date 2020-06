Ghanese wil volgende week in Deventer demonstreren tegen racisme

Winnen boeren straks de wereld met deze rijdende zonnevel­den?

11:30 Veranderen boeren straks van stikstofellendeling in hofleveranciers van zonne-energie en waterstof? Dat zou best eens kunnen als straks de H2arvester, een rijdend zonneveld, over het land beweegt. Hightech op Hollandse akkers.