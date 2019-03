Gifgele weilanden: discussie over Roundup laait weer op

Driepunter in Dordrecht voor even slordig als effectief Go Ahead Eagles

6:53 Go Ahead Eagles heeft zonder groots te spelen drie punten overgehouden aan het uitduel met FC Dordrecht. Het veldspel was ondermaats, maar efficiënt was de Deventer ploeg vrijdagavond wél. Dankzij goals van Jaroslav Navrátil (twee) en Thomas Verheydt, werd een zege geboekt: 1-3.