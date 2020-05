Giftige mix veroorzaakte knokpartij langs de IJssel in Deventer: ‘Deze mensen leken overal schijt aan te hebben’

De groep die gisteren na een vechtpartij langs de IJssel in Deventer werd weggeveegd, bestond grotendeels uit ‘bekenden’ van de politie, zegt burgemeester Ron König. ,,Het was een beetje een giftige cocktail van verslaafden, daklozen en mensen die we kennen van de harde kern van Go Ahead Eagles.”

Op een gegeven moment keerde de vechtende groep zich verbaal tegen de politie, zegt de burgemeester van Deventer. Bovendien werd er vuurwerk afgestoken. Dat was gisteravond rond 24.00u. ,,Dan ga je alle grenzen te buiten. Toen was het klaar. In principe kiezen wij ervoor om eerst te waarschuwen, maar het werd al vrij snel duidelijk dat deze groep daar totaal niet ontvankelijk voor was.”

Quote Dit ging de perken te buiten: vuurwerk, drank en overal schijt aan hebben Ron König, burgemeester Deventer

Volgens König gaf de politie letterlijk aan dat alle aanwezigen ‘bekenden’ van de politie waren. Daaronder zaten volgens de burgemeester onder meer figuren die de politie kent van de harde kern van Go Ahead Eagles. ,,Het woord hooligans zal je mij niet horen gebruiken, ze waren daar niet als supporter. Maar we kennen we ze wel van de harde kern.”

Terugkeer

De Kapjeswelle in Deventer is bij mooi weer traditioneel een trekpleister langs de IJssel. De politie greep eerder op de avond al een keer in, zegt König. Daarbij werden vier boetes uitgedeeld. ,,Dat ging toen vrij soepel. Die groep keerde blijkbaar later terug.”

Volledig scherm De Kapjeswelle is bij mooi weer traditioneel een trekpleister langs de IJssel © Paul Nolens

Daarbij was ook alcoholgebruik een probleem, blijkt uit de woorden van politiechef Gert Telman. ,,Kijk, voor mensen die zich kunnen gedragen is dit een mooie plek. Maar dit ging de perken te buiten: vuurwerk, drank en overal schijt aan hebben. Ik ben blij dat er doortastend opgetreden is.”

Eigen verantwoordelijkheid

De Kapjeswelle blijft de aandacht van de politie houden, zegt burgemeester König. ,,Het overgrote deel van de Deventenaren houdt zich heel goed aan de regels, maar een deel lijkt te denken dat het nu al 1 juni is. We doen ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Maar als er actie nodig is, dan treden we op.”

Hij verwacht wat verlichting als de terrassen van de horeca straks weer open mogen. ,,Nu is iedereen aangewezen op de openbare ruimte, als ze echt buiten willen recreëren. Dat verandert straks. We blijven alert en houden het goed in de gaten.”