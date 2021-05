Gigadrukte blijft in Deventer binnenstad uit op eerste zaterdag met versoepelingen



Gezellig druk, maar niet problematisch. Dat is het beeld zaterdagmiddag in de Deventer binnenstad, nu voor het eerst in maanden winkels en terrassen weer open zijn en de zaterdagmarkt weer in volle glorie is opgezet. Het afsluiten van drukke punten bleek (vooralsnog) nog niet nodig. ,,Het is druk, maar beheersbaar", aldus binnenstadsmanager Peter Brouwer.